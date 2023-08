Cani avvelenati a Marradi, carabinieri alla ricerca di esche

Sopralluogo dei carabinieri della stazione forestale di Palazzuolo sul Senio (Firenze) dopo la morte di alcuni cani per presunto avvelenamento nel comune di Marradi, in particolare nelle località di Gamogna e Valle di Lutirano.

Un'attività di bonifica, alla ricerca di esche avvelenate o pericolose, fatta con il supporto delle Unità cinofila antiveleno di stanza a Follonica (Grosseto) e Chiusi della Verna (Arezzo), rispettivamente presso il reparto Biodiversità e Parco delle Foreste Casentinesi.

Il sopralluogo all'interno delle due aree è stato effettuato in più giorni mediante l'ausilio di tre cani specializzati (due labrador ed un pastore belga malinois) che si sono alternati nella ricerca. Nel corso delle operazioni non sarebbero state ritrovate esche velenose, ma le indagini non sono ancora concluse: nei prossimi giorni sono previsti ulteriori sopralluoghi anche con l'impiego delle unità cinofile.



