Auto in fiamme in piazza della Libertà a Firenze, danni

Incendio questa mattina in piazza della Libertà a Firenze. Una monovolume è andata improvvisamente in fiamme mentre stava viaggiando, nel rogo sono stati danneggiati anche due scooter e una macchina parcheggiati nelle vicinanze. Tempestivo l'intervento di alcuni poliziotti della questura, i quali temendo il rischio di esplosione hanno messo in sicurezza l'area allontanando i curiosi e hanno allertato i soccorsi. Il fuoco è stato poi domato dai vigili del fuoco.

Nel corso della mattinata l'incendio ha causato forti disagi alla circolazione nell'area di piazza della Libertà e in viale Lavagnini, in direzione ingresso città. La zona è interessata anche dai cantieri della tramvia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA