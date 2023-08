Temporali e nubifragi, allerta arancione e gialla in Toscana

Il bollettino odierno del Centro funzionale meteo della protezione civile regionale segnala un calo della pressione sul mar Ligure per il passaggio di una perturbazione che interesserà la Toscana tra la serata di oggi e la giornata di domani, con possibili situazioni di forte criticità soprattutto sul versante occidentale: è previsto l'arrivo di temporali e nubifragi. A questo proposito la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta arancione e un codice giallo, differenziati per area, per temporali forti e rischio idrogeologico.

L'allerta arancione, a partire dalla mezzanotte fino alle ore 18 di domani, lunedì 28 agosto, interessa, spiega la Regione, "l'alta Toscana e la fascia costiera fino a tutta la provincia di Livorno isole comprese, ovvero sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Livorno fino all'Elba e sulla parte nord-occidentale della provincia di Pisa. In queste zone sono previsti significativi rovesci di pioggia, localmente abbondanti, con forti temporali accompagnati da grandinate e raffiche di vento che in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi potranno risultare particolarmente violente.

L'allerta gialla, a partire dalle 18 di oggi, riguarda tutto il territorio della Toscana. In questo caso l'intensità dei rovesci si prefigura meno abbondante, ma localmente potranno essere ugualmente copiosi, con grandinate sparse e raffiche di vento".

Emessa anche un'allerta arancione per mareggiate dalle 6 di lunedì 28, per l'intera giornata, sulla costa a sud di Piombino e sull'Arcipelago. Infine, per quanto riguarda il rischio vento, in particolare, la sala operativa della Protezione civile ha emesso un'allerta gialla su tutto il territorio regionale.





