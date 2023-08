Fiamme nel Pisano, a fuoco bosco e olivete

Un incendio sta interessando un'area boschiva con macchia mediterranea, olivete e campi in località La Bacchettona a Montecatini Valdicecina, in provincia di Pisa. In azione anche due elicotteri regionali, spiega la Protezione civile regionale, per far fronte al propagarsi delle fiamme. La prima stima di quattro ettari interessati dalle fiamme. Un altro incendio, deifnito "importante" è poi scoppiato in località La Bulera a Pomarance, sempre nel Pisano: le fiamme si stanno propagando rapidamente "in una zona complessa a causa di esposizione al forte vento con interessamento di bosco, olivete e campi con abitazioni minacciate dal rogo". Anche in questo caso, insieme alal squadre a terra, stanno operando due elicotteri. Per entrambi gli incendi nel Pisano, in considerazione di un ulteriore rinforzo del vento atteso per la serata, è stato previsto l'invio di ulteriori squadre da fuori provincia per rinforzare il dispositivo di spegnimento. Un terzo incendio boschivo, inoltre, interessa la macchia mediterranea e la vegetazione a Scarlino Scalo in provincia di Grosseto. Qui sono in azione quattro squadre di volontariato antincendio boschivo ed operai forestali. Anche in questo caso il vento ostacola le operazioni di spegnimento.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA