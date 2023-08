Zanetti, dobbiamo fare ancora molta strada

Paolo Zanetti non usa giri di parole per riassumere il 2-0 patito dal suo Empoli a Monza: "È stata una partita in cui abbiamo perso meritatamente, siamo stati troppo timorosi nel primo tempo e abbiamo concesso troppo il fianco a una squadra rodata come il Monza. Oggi la fase difensiva non è stata sufficiente". Zanetti prosegue: "Non sono preoccupato, ma sono consapevole che c'è da fare ancora tanta strada. Siamo solo alla seconda giornata e abbiamo davanti tanta strada: chi è rimasto dall'anno scorso deve alzare un po' di giri, a partire da me. In questo momento stiamo facendo più a parole che a fatti: non volevamo partire così, questa partita ci deve dare la scossa".



