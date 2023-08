Sedicenne accoltellato a Firenze, 'aggredito da gruppo giovani'

Accoltellato da un gruppo di giovani descritti come stranieri, intorno alle 18 di ieri, ai giardini pubblici di via Maragliano, a Firenze. E quanto ha riferito un sedicenne alla polizia che indaga sull'accaduto. Il ragazzo è stato ferito alla schiena e a un braccio e ha riportato contusioni ed escoriazioni. È stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi da cui è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

La vittima ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di giovani stranieri ma non avrebbe finora spiegato il motivo.



