Allusioni a sfondo sessuale,Cassazione 'licenziamento legittimo'

Le allusioni a sfondo sessuale alla collega giustificano il licenziamento. E' quanto stabilisce la sentenza 23295/2023 della sezione lavoro della Cassazione - secondo una sintesi del suo contenuto diffusa dallo Studio Cataldi -, che ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da un ex dipendente di un bar di Arezzo licenziato per giusta causa dalla sua azienda. Il provvedimento era stato ritenuto legittimo già dal Tribunale della città toscana a cui il lavoratore aveva fatto ricorso. L'uomo si era poi visto respingere dalla Corte di appello di Firenze il reclamo avverso alla decisione del Tribunale.

A denunciare alla direzione del bar le allusioni verbali e fisiche indesiderate era stata, in due diverse occasioni, una giovane assunta a tempo determinato e, come il collega poi licenziato, assegnata a mansioni di addetta al banco.

Secondo quanto riporta lo Studio Cataldi, i giudici di secondo grado avevano valutato il comportamento addebitato all'uomo oggettivamente idoneo a ledere e violare la dignità della giovane, a nulla rilevando che fosse assente la volontà offensiva e che in generale il clima dei rapporti tra tutti i colleghi fosse spesso scherzoso e goliardico.

Nel ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'appello l'ex dipendente aveva portato come prova dell'inattendibilità della lavoratrice l'archiviazione disposta dal gip riguardo alla denuncia di violenze sessuali e stalking.

La Suprema corte ha però rilevato che "il reato di stalking era estraneo ai fatti di causa e alle ragioni del licenziamento e dunque non rilevante l'esito del procedimento penale" rispetto "al recesso datoriale".

La Cassazione ha poi evidenziato come il giudice del gravame, riferisce ancora lo Studio Cataldi, "ha valutato che il carattere comunque indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale, risulti integrativo del concetto e della nozione di molestia, essendo questa e la conseguente tutela accordata, fondata sulla oggettività del comportamento tenuto e dell'effetto prodotto, con assenza di rilievo della effettiva volontà di recare una offesa".



