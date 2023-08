Aggredito in strada a Firenze, decine residenti in soccorso

Le grida di un 17enne preso a pugni e calci da quattro giovani hanno fatto scendere in strada decine di residenti mettendo in fuga i quattro aggressori. E accaduto la notte scorsa in via Rocca Tedalda, nei pressi della stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze dove poi è intervenuta la polizia che ha riportato la calma tra gli stessi abitanti del quartiere: dopo aver soccorso il 17enne i residenti, più di 60, sono rimasti a protestare per la situazione nel quartiere.

Gli aggressori sono stati indicati alla polizia come quattro nordafricani che solitamente spacciano nella zona. Il 17enne è rimasto ferito al braccio e al volto e portato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito a calci e pugni da quattro giovani maghrebini. Le sue grida hanno richiamato l'attenzione del residenti che sono scesi per strada in suo soccorso, mentre gli aggressori sono scappati.

Sul posto sono intervenute tre volanti: inizialmente la segnalazione arrivata in questura parlava di una rissa. Gli agenti hanno dovuto riportare la calma le decine di cittadini che rimasti a protestare per strada per l'accaduto e che alla fine sono rientrati nelle loro abitazioni a tarda notte. La polizia, anche attraverso le telecamere di sorveglianza della zona, è impegnata nella identificazione e ricerca dei giovani, che dovranno rispondere di concorso in lesioni aggravate.





