Torna l'Orbetello jazz festival

Dal 28 agosto al 3 settembre la terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman a Orbetello (Grosseto) diventa palcoscenico per la musica jazz.

Dal 28 agosto al 3 settembre torna Orbetello jazz festival, la rassegna, alla sua sesta edizione, organizzata con il sostegno dell'assessorato alla cultura del Comune di Orbetello e realizzata in collaborazione con l'Alexanderplatz di Roma, dedicata alla memoria di Paolo Rubei ideatore della manifestazione, prematuramente scomparso a febbraio 2022.

Il concerto di apertura sarà con il Franco Finucci quartet - formazione capitanata da Franco Finucci alla chitarra e con Marco Di Battista al pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria - e avrà come special guest il sassofonista Rosario Giuliani. Il 29 sarà la volta della pianista cubana Jany McPherson che si esibisce in trio con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. La serata del 30 agosto è dedicata alla sonorità del blues con il concerto di Federico Zampaglione, special guest Mario Donatone.

Il giorno dopo arriva Le colletif Tango negro ensemble con un concerto-tributo a Juan Carlos Caceres: sul palco Ariel Tobio (voce), Natalio Mangalavite (piano), Martin Bruhn (batteria, percussioni), Carlos "el tero" Buschini (basso). Special guest: Max Rosati (chitarra).

Protagonista del concerto dell'1 settembre la cantante Sarah Jane Morris che si esibirà insieme ai chitarristi Tony Remy e Tim Cansfield. Il 2 Cinzia Tedesco (voce) e AllStarTrio (Roberto Guarino alle chitarre e programmazione elettronica, Pino Jodice alle tastiere e special guest uno dei trombettisti jazz Flavio Boltro alla tromba e flicorno) presentano 'Italian jazzsongs'.

Chiude il festival 'Zàkynthos', nuovo lavoro del chitarrista e compositore Francesco Bruno che si esibisce in trio con il batterista Marco Rovinelli e il contrabbassista Andrea Colella.





