Scultura di Moore a Prato, restauro grazie donazione privata

La Forma squadrata con taglio di Henry Moore, monumentale scultura collocata dal 1974 al centro dpi piazza San marco a Prato, torna a nuova vita, grazie ad un intervento conservativo che prenderà il via il 28 agosto, finanziato da un'erogazione liberale da parte di una privata cittadina. Il restauro, a distanza di undici anni dall'ultimo effettuato, sarà condotto da Laura Conca Restauri, e prevede, si spiega dal Comune di Prato, "un estensivo lavoro di pulitura dell'intera superficie marmorea, seguito da consolidamento, stuccatura, integrazioni volumetriche e stesura di una pellicola protettiva idrorepellente traspirante a base silossanica".

L'opera, in marmo di Carrara, alta cinque metri e composta da trenta blocchi, fu realizzata nel 1971 dall'artista inglese e acquistata dal Comune di Prato, grazie anche al sostegno di industriali locali, al termine della celebre mostra di Moore tenutasi al Forte Belvedere nel 1972. "Considerata uno dei massimi esempi di scultura contemporanea presenti in Italia - sispiega dal Comune -, e diventata nel tempo uno dei simboli di Prato: si presenta con una forma esterna quadrata sospesa da una apertura circolare di grandi dimensioni, che fa da cornice creando un collegamento tra scultura e paesaggio.

La collocazione all'aperto determina però la costante esposizione agli agenti atmosferici e inquinanti e comporta la necessità di intervenire periodicamente per monitorare lo "stato di salute" dell'opera". "Grazie all'intervento conservativo in programma a partire dal 28 agosto sarà possibile avvicinarsi nel migliore dei modi al cinquantesimo anniversario dalla collocazione dell'opera di Moore a Prato. Ringraziamo la donatrice per aver scelto con il Comune questo importantissimo restauro", commenta l'assessore alla cultura di Prato Simone Mangani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA