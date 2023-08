Pugni e spintoni, 2 aggressioni per rapina in centro Firenze

Pugni e spintoni per strappare il cellulare e portare via il denaro alle vittime. Questa la dinamica di due rapine messe a segno la notte scorsa nel centro di Firenze probabilmente dalla stessa gang composta da due giovani presumibilmente stranieri in base alle testimonianze raccolte dalla polizia che indaga su entrambe le aggressioni.

La prima è avvenuta in zona Santa Croce intorno alle 3.30, vittima un quarantaduenne fiorentino. L'uomo camminava in via Verdi, secondo quanto spiegato, quando è stato avvicinato da due sconosciuti, uno dei quali a torso nudo. I due lo avrebbero colpito con spintoni e pugni per strappargli il cellulare prima di fuggire. Il 42enne è finito all'ospedale Santa Maria Nuova: le sue condizioni non sono gravi. Dopo quasi mezz'ora, un'altra rapina, non lontano dalla prima, in via dei Pilastri dove un 32enne pistoiese, come ha poi raccontato, sarebbe stato affiancato da due giovani stranieri, uno dei quali a torso nudo e con il volto coperto da una maglietta, che lo avrebbero preso a pugni per farsi consegnare 50 euro. I due si sono poi allontanati. Il 32enne è stato portato anche lui all'ospedale Santa Maria Nuova: non è grave.



