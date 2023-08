Migranti: domenica arrivo nave ong Sos Humanity a Livorno

Arriverà in porto a Livorno domenica 27 agosto intorno alle 8.15 la Humanity 1, nave della ong Sos Humanity che due giorni fa ha salvato una sessantina di migranti a bordo di un barcone in difficoltà nel Mediterraneo centrale. Per la precisione sono 57 le persone che si trovano attualmente a bordo, fanno sapere oggi dalla prefettura di Livorno, tutti uomini, la maggioranza, 50, provenienti dal Bangladesh. Sembra che tra i migranti soccorsi ci sarebbero due minori non accompagnati.

La nave attraccherà al molo 56 e dopo i controlli sanitari e di polizia alla stazione marittima i migranti verranno accompagnati a destinazioni che ancora non sono state definite: al momento non si sa se rimarranno in Toscana o se verranno accompagnati fuori regione.

Per Livorno quello della Humanity 1, da dicembre 2022, è il settimo sbarco di migranti soccorsi dalle navi ong.



