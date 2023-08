Incidente stradale in provincia di Lucca, muore scooterista

Un 52enne di Capannnori (Lucca), che viaggiava in sella a uno scooter di grossa cilindrata, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 23 di ieri sulla via Romana Vecchia a Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio (Lucca). A dare l'allarme alcuni abitanti della zona. Sul posto i mezzi del 118 e i carabinieri. Inutili i soccorsi.

Da quanto ricostruito al momento, per cause in corso di accertamento, l'uomo avrebbe perso il controllo dello scooter finendo contro il muro perimetrale di una abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA