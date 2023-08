In mostra a Lucca aereo tra i più vecchi conservati in Italia

Si potrà ammirare anche il Gabardini, uno degli aerei più vecchi conservati in Italia, durante la mostra per i cento anni dell'Aeronautica militare, ospitata alla Cavallerizza di piazzale Verdi a Lucca, dal 2 al 30 settembre prossimi.

Messo a disposizione per l'occasione dall'Archivio storico Federighi, il Gabardini, si spiega, è un velivolo pionieristico prodotto da una delle prime aziende aeronautiche italiane. Si tratta di un monoplano terrestre che ha conquistato diversi primati, tra i quali la trasvolata delle Alpi del 27 luglio 1914. Fu concepito nel 1912 da Giuseppe Gabardini, che lo costruìì a Taliedo. Le caratteristiche più originali per l'epoca erano la struttura della fusoliera in tubi metallici e i longheroni delle ali misti in metallo e legno. Il controllo laterale era per svergolamento delle ali. Partecipò al primo concorso militare, senza però avere successo. Dal 1914 il costruttore fondò una delle prime scuole di volo e i velivoli Gabardini operarono a Cameri (Novara), dove la sua scuola di volo brevettò inizialmente sportmen (così venivano chiamati dalla stampa coloro che si accingevano a volare per passione) e poi nella Prima guerra mondiale 1.141 piloti, fra i quali i celebri Arturo Ferrarin e Guido Keller.

"Ringraziamo l'Archivio storico Federighi e il suo curatore - afferma l'assessore alla cultura di Lucca Mia Pisano -, che con questa preziosa collaborazione alla mostra" consentirà "di poter ammirare un pezzo raro e, direi, iconico della storia dell'aviazione italiana". "Il monoplano esposto è l'unico rimasto dei tantissimi prodotti" dichiara Mario Federighi ideatore e curatore dell'omonimo archivio, spiegando che è stato presentato per la prima volta a Pratica di Mare quest'anno durante le celebrazioni ufficiali del centenario dell'Aeronatuca militare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA