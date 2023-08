In fiamme annesso in parco Four Season Firenze,nessun ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11:25 in viale Matteotti a Firenze per l'incendio di un annesso all'interno del parco dell'hotel Four Season, propagatosi a siepi e a alcuni alberi. Secondo quanto riferito dai vigili, nessuna persona è rimasta ferita. In base a quanto appreso l'incendio, che ha causato una grosso colonna di fumo, si è sviluppato in un'area lontana dall'immobile che ospita l'albergo.

Sul posto per lo spegnimento hanno operato due squadre e tre automezzi. In corso le operazioni di minuto spegnimento e la verifica in locali tecnici situati nelle vicinanze dell'area interessata dall'incendio.



