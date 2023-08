Due chili di cocaina trovati in un'auto abbandonata a Massa

Quasi due chili di cocaina, per un valore sul mercato di 200mila euro circa, oltre a un etto di hashish, sono stati trovati dalla polizia in due doppifondi in un'auto abbandonata a Massa (Massa Carrara).

La scoperta è stata fatta a seguito di una segnalazione arrivata alla polizia di Massa Carrara su una frequentazione sospetta di cittadini extracomunitari nei pressi della vegetazione che circonda piazza Paolicchi. Gli agenti, con l'aiuto dell'unità cinofila, hanno battuto la zona segnalata. Il fiuto del cane antidroga ha indirizzato l'attenzione verso una macchina parcheggiata in apparente stato di abbandono, priva di copertura assicurativa e con le portiere sbloccate. Sono scattati controlli nel veicolo e sono stati scoperti due doppifondi sotto i sedili, dove è stata poi trovata la droga.





