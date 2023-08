Caldo, altri due giorni di codice rosso a Firenze

Da domenica, stando alle previsioni, è atteso l'arrivo del maltempo. Intanto però è stato prorogato fino a domenica il codice rosso a Firenze per il caldo. Secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute, l'ondata di calore proseguirà per altri due giorni, si spiega dal Comune .

Le ondate di calore, si ricorda da Palazzo Vecchio, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.



