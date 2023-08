Calcio: Empoli; infortunio Caprile, portiere fuori almeno 2 mesi

Il portiere dell'Empoli, Elia Caprile, si è infortunato alla caviglia durante l'allenamento di lunedì scorso. Il giocatore ne avrà almeno per due mesi. Lo ha spiegato lo stesso allenatore Paolo Zanetti durante la conferenza stampa in vista della gara di Monza. Elia Caprile ha subito una grave distorsione alla caviglia destra.

Dovrà stare fermo e essere sottoposto a nuovi esami.

L'Empoli è pronto a tornare sul mercato, intanto Zanetti pensa al secondo portiere Perisan: "Grande fiducia in lui, come è accaduto lo scorso anno quando si infortunò Vicario. Ha una grande opportunità e spero che la colga alla grande. Sono molto dispiaciuto per Elia perché siamo a inizio campionato e perché è molto giovane ed era molto motivato".



