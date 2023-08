Rettile in aiuola condominio a Prato, salvato da pompieri

Un drago barbuto di circa 30 centimetri è stato recuperato dai vigili del fuoco in un'aiuola nei pressi di un condominio di viale Montegrappa a Prato.

Il piccolo rettile, originario dell'Australia, non presentava ferite e dopo la cattura è stato trasportato in caserma in attesa di avere notizie sul proprietario o, in alternativa, di essere affidato a una struttura.

Oggi, infine, il drago barbuto è stato "adottato" da un vigile del fuoco del comando che si è offerto di prendersi cura di lui.





