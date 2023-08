Omaggio a Calvino a Immagina, festival di storie illustrate

"Andremo alla ricerca di un antidoto alla pesantezza: un'altra ottica per un nuovo mondo". Sarà dedicata alla leggerezza, un capitolo delle sei 'Lezioni americane' di Italo Calvino, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, la quarta edizione di Immagina, il festival di storie illustrate, in programma a Lucca dall'1 al 3 settembre, organizzato dall'associazione Immagina e dalla Biblioteca Civica Agorà. Tre giorni ricchi di appuntamenti aperti a tutti con laboratori, mostre tematiche e una totale immersione nel mondo dei libri illustrati. Saranno due le sedi principali della manifestazione: la chiesa di San Cristoforo, che ospiterà la mostra principale e la Biblioteca Civica Agorà, luogo degli eventi e degli incontri che si alterneranno per tutti i giorni dell'evento.

L'omaggio a Calvino avverrà attraverso due momenti: con la presentazione del volume inedito, Iper lezioni americane, un libro ricco di continui riferimenti a testi e immagini, un compendio che conta oltre 100 tra testi e immagini ritrovate, da affiancare alla lettura delle Lezioni americane per scoprire e approfondire gli incredibili universi collegati a Calvino; e con la mostra Immagina la leggerezza: 100 anni di Calvino, in cui sarà possibile immergersi nel complesso intreccio di universi, riferimenti letterari, suggestioni, immagini, testi e riflessioni, costruito da Calvino, entrando così in contatto con il suo mondo e la sua visione. Oltre 200 libri ricchi di immagini in una mostra unica alla ricerca della leggerezza dello scrittore italiano. I visitatori potranno sedersi e sfogliare ogni libro, fare esperienze profonde e divertenti e confrontare la propria storia con altre storie.

Tra gli ospiti dell'edizione di quest'anno Roberta Favia di Teste Fiorite, Silvia Vecchini, autrice di libri per ragazzi, l'illustratrice Marina Marcolin, Spazio B**K, libreria indipendente di Milano specializzata in editoria illustrata e il collettivo artistico Libri Finti Clandestini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA