Empoli, contro il Monza in dubbio portiere Caprile

Le ultime mosse di mercato sugli esterni difensivi portano a Paolo Zanetti alcuni ballottaggi, sia a destra, sia a sinistra, sulla formazione dell'Empoli che affronterà il Monza in trasferta sabato pomeriggio. A destra il polacco Bereszynki insidia Ebuhei; a sinistra Cacace adesso se la gioca con Pezzella per la maglia da titolare.

Per il resto la formazione che sarà schierata a Monza dovrebbe essere del tutto simile a quella vista col Verona, con un'unica eccezione: la porta. Nel primo allenamento subito dopo la partita, in cui un suo errore ha regalato la palla a Bonazzoli per il gol del vantaggio, il portiere di Caprile si è infortunato alla caviglia destra e per questo è in forse, si sta allenando a parte. Al suo posto quindi è pronto Perisan. Intanto domani, alla vigilia del match, in programma a Monza sabato pomeriggio, si saprà se saranno recuperati il centrocampista Fazzini e il difensore polacco Walukiewicz.



