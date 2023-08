Elba isola musicale, 16 concerti, uno in 'gita' a Capraia

Oltre 60 musicisti provenienti da venti i Paesi, tra solisti affermati e giovani talenti, sedici eventi, nove location. Questi i numeri dell'edizione 2023, la 27esima, del festival 'Elba isola musicale d'Europa', in programma da domenica prossima al 10 settembre nella maggiore delle isole dell'Arcipelago toscano con 'gita fuori porta' a Capraia.

Esibizioni di musica classica in programma negli scenari più suggestivi e caratteristici dell'Elba: la Chiesa del Santissimo Sacramento, Villa San Martino, il Centro culturale De Laugier e Villa romana delle Grotte a Portoferraio, piazza Vittorio Emanuele a Marciana Marina, la Fortezza pisana di Marciana e ancora il teatro Flamingo di Capoliveri e la chiesa dei Santi Giacomo e Quirico a Rio e infine, nell'isola di Capraia, la chiesa di Sant'Antonio.

"Quest'anno diamo seguito al progetto dell'Elba festival orchestra, che abbiamo ideato con successo lo scorso anno e al quale teniamo in modo particolare, offrendo così ancora una volta la possibilità a tanti giovani musicisti, provenienti da diversi angoli d'Europa e anche da più lontano, di confrontarsi con solisti di grande esperienza", ha sottolineato il direttore artistico del festival George Edelman presentando l'evento, durante il quale, ha aggiunto, sarà dato spazio anche al jazz e riproposto l'incontro tra musica e cinema.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che si è complimentato con gli organizzatori, sottolineando "la capacità di rinnovare la vocazione al connubio tra musica, natura e storia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA