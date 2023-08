Covid raddoppia in Toscana, 808 nuovi casi in 7 giorni e 6 morti

Salto del Covid in Toscana negli ultimi sette giorni: i casi sono raddoppiati - 808 quelli nuovi rilevati - rispetto ai precedenti report settimanali estivi della Regione, che davano valori inferiori di circa la metà e anche meno. Sempre negli ultimi sette giorni ci sono stati 6 morti per Covid, di cui tre nell'area di Firenze, uno in quella di Massa Carrara, due non residenti in Toscana. Il totale dei decessi sale così a 12.008 in regione dall'inizio dell'epidemia.

Invece, i nuovi casi (280 confermati con tampone molecolare, gli altri 528 con test rapido) portano il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia a 1.610.558. I guariti sono cresciuti del +0,03% sul totale - 546 persone con tampone negativo - e raggiungono quota 1.596.257 (99,1% dei casi totali).

I positivi attuali oggi sono 2.293. Tra loro sono ricoverate in ospedale 128 persone (+61 persone in più rispetto alla settimana precedente, saldo fra ricoveri e dimissioni +91% ), di cui 1 in terapia intensiva (+1 persona il saldo fra ingressi e uscite). Altre 2.165 persone sono in isolamento a casa, "perché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+195 rispetto alla settimana precedente, +9,9%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA