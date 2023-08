Anziana aggredita per rapina a Firenze, arrestato 40enne

Un'anziana fu aggredita nell'androne della sua abitazione da uno sconosciuto che voleva portarle via la borsa. A distanza di quattro mesi, la polizia ha arrestato il presunto rapinatore, in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze. In manette è finito un cittadino albanese, 40 anni, accusato di tentata rapina aggravata e lesioni.

Scenario dell'aggressione, avvenuta lo scorso aprile, è l'androne di un condominio in zona Rifredi. La vittima, 82 anni, stava rincasando dopo aver fatto la spesa. Entrò nel portone e lì scattò l'agguato. Lo sconosciuto, che probabilmente l'aveva seguita per strada, la prese alle spalle e provò a portarle via la borsa. Ma l'anziana tenne stretta la tracolla e non mollò la presa nemmeno quando il malvivente la colpì con calci e pugni.

Lei cadde dalle scale e rimediò qualche contusione, poi giudicata guaribile con qualche giorno di prognosi. L'aggressore fuggì, ma perse per le scale il cellulare. Grazie al telefono e alle telecamere di sorveglianza della zona gli investigatori della squadra mobile lo avrebbero individuato nel quarantenne poi arrestato.



