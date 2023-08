A Cetona torna il festival dedicato a Guido Ceronetti

Torna 'Storie di un angelo ferito', il festival dedicato a Guido Ceronetti: nella sua terza edizione a Cetona (Siena) porterà teatro, musica e parole ad essere protagonisti. Nei quattro giorni, da oggi al 27 agosto, si susseguiranno tanti artisti per ricordare, e portare in scena, il pensiero e l'arte del 'filosofo ignoto' che aveva trovato nel paese toscano il rifugio dove vivere negli ultimi vent'anni della sua vita. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Il via oggi alle 17.30 in piazza Garibaldi, con un 'Tè con Ceronetti', una chiacchierata in musica sorseggiando del tè; nella serata, nella Sala Santissima Annunziata alle 21.30, andranno in scena le 'Marionette in cerca di manipolazione', a cura del Teatro del Lavoro di Pinerolo. Tra i laboratori in programma 'Leggere Ceronetti' (venerdì 25 e sabato 26 alle 17.00) e 'Un altro modo di fare teatro', quest'ultimo ondotto dall'autore, attore, pedagogo e regista guatemalteco Mario Gonzalez, collaboratore dal 1965 con il Théâtre du soleil di Ariane Mnouchkine. Tra gli appuntamenti serali il 25 agosto andrà in scena la prima di 'Essere Amleto', con Filippo Usellini, per la regia di Mario Gonzalez, mentre il giorno dopo saranno gli attori del Teatro dei Sensibili a portare in scena un'altra anteprima, uno studio sui Deliri Disarmati, testo di Ceronetti. A concludere il festival, il 27 agosto, Simona Colonna con la sua performance musicale 'Colonna Sonora', sulla piazza della Collegiata.

"Pensare e sostenere iniziative per ricordare l'immenso e sfaccettato lavoro e la personalità di Guido Ceronetti è un grande impegno, una sorta di 'restituzione' culturale a quanto, in anni di vita a Cetona, ha lasciato a tanti di noi", commenta il sindaco di Cetona, Roberto Cottini. "Per noi è sempre un piacere tornare a Cetona, ci fa sentire vicini a Guido - afferma Luca Mauceri, presidente di Aquilegia, l'associazione che cura l'organizzazione del festival -. Il borgo accoglie sempre benissimo noi e tutti gli attori del Teatro dei Sensibili, fondato dallo stesso Ceronetti, e gli artisti che si uniscono a noi".



