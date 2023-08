Comune Appennino toscano vende all'asta ex cimitero

Manca ancora l'ufficialità perché l'unica busta arrivata sarà aperta domani, ma l'ex cimitero di Salecchio, frazione di Palazzuolo sul Senio (Firenze), ha già nuovo proprietario. Si tratta di Massimo Cirri, conduttore radiofonico della trasmissione 'Caterpillar' e drammaturgo, che nei giorni scorsi aveva annunciato di aver partecipato all'asta pubblica con un articolo su 'Il Post', offrendo 3.050 euro, la base era a quota 3mila, per rilevare l'intero spazio, abbandonato da anni, e riqualificarlo.

Sua l'unica offerta arrivata al Comune alto-mugellano, il termine ultimo era lunedì scorso, come fa sapere il sindaco Gian Piero Moschetti. "Siamo molto contenti perché in questo modo restituiamo quelli che consideriamo spazi pubblici a tutti gli effetti, a una funzione pubblica. La busta verrà aperta domani, Massimo Cirri ha scritto pubblicamente l'importo e immaginiamo che sarà quello".

La vendita del cimitero di Salecchio potrebbe non restare isolata: "Abbiamo avuto richieste per l'ex cimitero di Lozzole da parte di una comunità vicina alla chiesa e ci hanno chiesto di valutare anche quello di Bibiana. E' un successo che non ci aspettavamo, anche se lo speravamo", aggiunge Moschetti. "I resti delle salme sono stati portati via da tempo, la legislazione non permette più di avere camposanti in zone così isolate e non controllati. Quindi, una volta tolta la 'qualifica' di cimitero, la vendita è un modo per salvarli dall'abbandono. E siamo contenti che qualcuno possa dargli una 'nuova vita'".



