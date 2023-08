Leonardo Fabbri visita il Viola Park della Fiorentina

Visita speciale questa mattina al Viola Park: il neo vice campione del mondo del lancio del peso Leonardo Fabbri ha fatto visita alla Fiorentina, sua squadra del cuore. Subito dopo la vittoria della Medaglia d'Argento ai Mondiali di Budapest il presidente Rocco Commisso aveva chiamato l'atleta fiorentino complimentandosi con lui per la vittoria della medaglia e invitandolo al Viola Park. Per Leonardo Fabbri è stata l'occasione per visitare la nuova casa della Fiorentina e assistere all'allenamento della squadra viola che sta preparando la gara di andata dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna che si giocherà giovedì in Austria.





