Ferragamo, campagna New Renaissance in dialogo dipinti Uffizi

Ferragamo presenta la campagna New Renaissance, con dipinti su concessione del ministero della Cultura - Le Gallerie degli Uffizi. "Una nuova visione che riunisce Ferragamo e Firenze e la sua straordinaria tradizione di arte e innovazione", si spiega in una nota diffusa dalla maison.

"Oggi, nel suo Rinascimento contemporaneo - si spiega -, Ferragamo collabora con gli Uffizi per svelare l'eleganza sofisticata e sensuale della collezione autunno/inverno 2023, associandola ad alcune delle opere d'arte più famose del XV e XVI secolo come naturale ambientazione per le creazioni di Maximilian Davis. Davis contestualizza la sartorialità raffinata, gli abiti impeccabili, i tessuti lussuosi, i materiali e i colori audaci, la borsa Hug e il sandalo oro ispirato all'archivio, nelle scene dei dipinti di Bellini, Veronese e Botticelli, creando un dialogo tra passato e presente in cui lo spirito del Rinascimento e la visione del lusso del ventunesimo secolo si incontrano e si sovrappongono in un'estetica armoniosa".

"Il Rinascimento è radicato a Firenze - afferma Davis -, e Firenze è radicata in Ferragamo. In questa nuova era della maison, è stato naturale riconoscere la città simbolo del Rinascimento come la nostra casa spirituale, attingendo al suo genio e al suo talento artistico per raccontare l'estetica della nuova collezione".



