Caldo, a Firenze codice rosso fino al 24 agosto

Prorogato fino a giovedì 24 agosto il codice rosso per il caldo a Firenze. E' la novità contenuta nell'apposito bollettino pubblicato dal ministero della Salute, come si spiega dal Comune di Firenze. Secondo le previsioni l'ondata di calore, attualmente in corso, vedrà una temperatura massima percepita di 39 gradi oggi, 40 domani e 41 giovedì.

Ieri il record di giornata è stato raggiunto sempre alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 39 gradi registrati alle 14.15 (ora solare); alle 9.40 di stamani (sempre ora solare) alla stazione Firenze Università si sono raggiunti i 33,7.



