Furti Rolex, quattro arresti a Forte dei Marmi

Tre uomini e una donna, tra i 29 e i 19 anni, sono stati arrestati dalla polizia perchè colti in flagranza di una rapina di un orologio Rolex del valore di 70.000 euro, nella notte tra sabato e domenica scorsi a Forte dei Marmi, in Versilia (Lucca), portato via a una 31enne russa che ha avuto 5 giorni di prognosi. Secondo quanto spiegato dalla questura lucchese i quattro fermati, tutti di origine campana, che la polizia stava monitorando, farebbero parte di una banda dedita a furti con strappo e rapine di orologi di valore in località turistiche.

Secondo quanto spiegato, il modus operandi della banda avrebbe previsto che due componenti, "un uomo e una donna, vestiti bene, dopo aver parcheggiato" un'auto presa a noleggio, "giravano per il centro di Forte dei Marmi, mangiavano nei ristoranti e bevevano nei bar per individuare la vittima, in base al tipo di persona e al tipo di orologio. Una volta individuata la vittima, la coppia dava indicazioni ai complici, che giravano a bordo di uno scooter" e che mettevano a segno il furto con destrezza che, come accaduto sabato scorso, poteva trasformava "in rapina con lesioni. Sabato scorso, in particolare, le due coppie sono state monitorate tutta la sera dagli investigatori, che al momento opportuno sono intervenuti per arrestare tutti e quattro in flagranza quando si sono riuniti nella stessa macchina". La donna, secondo quanto riferito, avrebbe anche simulato un malessere, appoggiandosi a un muretto, per provare a disfarsi dell'orologio nascondendolo dietro una rete di recinzione, poi ritrovato l'orologio e restituito alla vittima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA