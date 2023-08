Fiamme in casa a Scandicci, una persona in ospedale

Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa, verso le 1:15 a Scandicci (Firenze), in via della Pace Mondiale, per un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento al secondo piano di un edificio di sei piani. Cinque le persone evacuate a causa dei fumi, una delle quali è stata portata in ospedale per accertamenti.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Firenze ovest e di Calenzano e della sede centrale, intervenuti con due autoscale e un'autobotte.



