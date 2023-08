Escursionista italiano muore sulle Alpi in Svizzera

E' morto in Svizzera, mentre faceva un'escursione sulle Alpi, un funzionario del tribunale di Lucca.

E' quanto si è appreso negli ambienti del tribunale della città toscana. L'uomo, 30 anni, originario della Puglia, era partito venerdì per un fine settimana all'insegna della sua passione, il trekking, e sarebbe dovuto tornare oggi al lavoro, ma così non è stato. Ancora da chiarire la causa del decesso, se un malore o una caduta accidentale.

Stamattina, quando i colleghi del tribunale di Lucca non lo hanno visto arrivare, si sono allarmati e sono scattate le ricerche, terminate con la drammatica notizia. I familiari, avvisati dalle autorità elvetiche, sono partiti subito per la Svizzera.



