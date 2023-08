Coldiretti, 'in Toscana calo raccolta uva del 20%'

In Toscana la raccolta dell'uva per la vendemmia è già partita dall'Isola d'Elba, ma i viticoltori devono fare i conti con un'annata complicata, con un calo medio previsto attorno al 20%. E' quanto fa sapere Coldiretti-Vigneto Toscana, sottolineando come a pesare sia stata l'esplosione "a macchia di leopardo e con differenze sostanziali tra le zone interne e di costa e tra biologico e convenzionale", della peronospora, malattia delle piante che ha costretto i viticoltori ad uno sforzo eccezionale, non solo economico, per salvare la produzione.

"A livello quantitativo l'aspettativa è in calo dovuto soprattutto all'andamento climatico non favorevole, con tanta pioggia in primavera che ha favorito lo sviluppo di importanti fitopatie che hanno creato difficoltà di maturazione e fatto aumentare i costi delle pratiche agronomiche indispensabili per non perdere livello significativi di produzione - spiega Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana e Vigneto Toscana - A livello qualitativo invece, l'abbassamento delle temperature notturne di queste settimane ci regalerà vini aromatici, fini e molto eleganti. Le use sono belle ed in salute, non hanno subito, come accaduto lo scorso anno, alcun stress idrico.

Davanti abbiamo ancora giorni cruciali per monitorare l'evoluzione delle uve: l'annata è molto promettente nonostante sia stata fino a qui molto complessa".

Nella nota Coldiretti ricorda come a miniacciare la viticoltura regionale non ci siano solo i fattori climatici: "Cinghiali e caprioli, entrano ormai senza alcun timore nelle vigne per banchettare con l'uva dei viticoltori. In dieci anni i danni alle coltivazioni denunciati dagli agricoltori hanno raggiunto i 20 milioni di euro (quasi 1,7 milioni nel solo 2021) ed una buona fetta sono riconducibili proprio alle viti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA