Auto si ribalta nel Grossetano, salgono a due le vittime

E' morta la donna di 46 anni coinvolta in un incidente stradale sull'Aurelia ieri pomeriggio all'altezza di Gavorrano (Grosseto). La donna, originaria di Molino d'Egola (Pisa), insegnante, è deceduta all'ospedale le Scotte di Siena dove era stata ricoverata in gravi condizioni.

Nell'incidente era morto sul colpo il compagno, 54 anni.

In base a quanto ricostruito sulla dinamica dell'incidente l'auto della coppia era uscita di strada, ribaltandosi e andandosi a schiantare contro un pino. La donna era stata rianimata più volte sul posto perchè aveva avuto diversi arresti cardiaci, venendo poi trasferita con l'elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale di Siena. Sul posto, con i sanitari del 118, intervenuti anche polizia e vigili del fuoco.



