Tripolino Giannini compie 111 anni, è il più anziano d'Italia

Compleanno a Cecina (Livorno) per Tripolino Giannini, l'uomo più longevo d'Italia che compie oggi 111 anni. Lo si legge sul sito del Comune in cui si dà conto che "questa mattina, il vicesindaco Antonio Giuseppe Costantino e il consigliere comunale Mauro Niccolini sono andati a portargli gli auguri di tutta l'amministrazione e della cittadinanza". Presente anche l'Associazione Nazionale dei Bersaglieri con i circoli della zona, che lo hanno festeggiato insieme ai familiari. Tripolino Giannini è nato il 20 agosto 1912 a Cecina, in piena epoca giolittiana. E' sempre stato nella cittadina toscana, dove aveva un negozio di ortofrutta. Grande appassionato di sport partecipò nel 1929 alla prima corsa podistica Targa Cecina, arrivando quarto. Una manifestazione che esiste ancora e alla quale è rimasto molto affezionato facendo anche lo starter fino a età ultracentenaria. Tifoso anche della squadra di calcio del Paese, oggi si fregia di esser sopravvissuto a più epidemie, dalla Spagnola al Covid, e di aver assistito a oltre un secolo di storia dell'Italia.



