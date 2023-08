Larissa Iapichino si è classificata al quinto posto nella finale del salto in lungo donne dei Mondiali di Budapest, con la misura di 6.82 ottenuta al sesto e ultimo salto a sua disposizione. L'oro è andato alla serba Ivana Vuleta (7.14) che è andata a consolare Larissa, in lacrime per aver mancato il podio, dove sono salite anche l'americana Tara Davis Woodhall (6.91) e la romena Alina Rotaru (6.88).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA