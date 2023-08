Iapichino, 'ho sbagliato l'unica gara che non dovevo..'

"Ho sbagliato". Trattiene a fatica la lacrime Larissa Iapichino, dopo il quinto posto nella finale Mondiale del lungo. Tre salti nulli su sei, tante difficoltà, e solo all'ultimo un 6.82 che l'aveva piazzata temporaneamente al quarto posto aumentanto i rimpianti. In mezzo, una strigliata del papà-allenatore, Gianni Iapichino, in diretta tv mondiale.

"So che errare e' umano, ma questa era l'unica gara che non dovevo sbagliare. E invece ho voluto strafare: forse l'inesperienza, forse l'adrenalina. Tutto l'anno ho fatto gare giuste, poi arriva quella che vorresti fosse perfetta, ed e' proprio quella che sbagli..".

"La sgridata di papa'? Lui sa come darmi la scossa: e poi noi abbiamo questo rapporto: i nostri confronti sono sempre accesi, anche fuori dalle gare. Ripeto: oggi ho sbagliato io".



