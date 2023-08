Fans in delirio per Louis Tomlinson a Bussoladomani

Oltre 8.000 spettatori da tutta Europa, la maggior parte ragazzine, in deliro sabato sera nell'area di Bussoladomani a Lido di Camaiore (Lucca) per assistere a 'The Away From Home Festival', evento di un giorno ideato e curato da Louis Tomlinson, cantante e personaggio televisivo britannico componente degli One Direction.

Molti spettatori si erano accampati da giorni per poter conquistare un posto in prima fila. L'evento è iniziato dal pomeriggio per proseguire fino a mezzanotte in un'area all'aperto dove negli anni '70 furoreggiava la grande musica leggera nell'ex teatro tenda di Bussoladomani. Ora lo spazio viene rilanciato e i promoter D'Alessandro e Galli, gli stessi del festival Lucca Summer, ci stanno puntando.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA