Cittadino sventa furto nel palazzo e blocca una ladra 16enne

Il condomino di un palazzo di Firenze ha sventato un furto in un appartamento del suo stabile consentendo alla polizia di fermare una 16enne che aveva uno zaino pieno di cacciaviti. La sua complice è scappata e viene ricercata. Il fatto risale a sabato mattina, quando un 40enne ha sorpreso nel suo palazzo, in via di Novoli, due donne che armeggiavano alla porta d'ingresso dell'appartamento dei vicini, sul pianerottolo del sesto piano.

Il cittadino - che la polizia elogia come "solerte" e "protagonista indiscusso della vicenda a lieto fine, grazie al suo senso civico" - si sarebbe insospettito dopo aver sentito suonare insistentemente ai campanelli dello stabile da parte delle due malintenzionate le quali chiedevano fintamente di una loro amica inesistente.

Quando hanno scoperto che dall'abitazione del sesto piano non rispondeva nessuno - per l'evidente assenza dei proprietari - le due sono entrate in azione.

Appena il 40enne le ha scoperte, sono scappate giù per le scale, uscendo in strada e prendendo direzioni opposte. L'uomo ha chiamato il 112 Nue e intanto le ha inseguite. Una l'ha raggiunta in via Orazio Vecchi. Le Volanti della Questura sono arrivate subito scoprendo che la giovane, 16enne originaria dell'Est Europa, aveva con sé uno zainetto pieno di cacciaviti (in questo caso strumenti atti allo scasso) e calzini: gli investigatori spiegano che vengono notoriamente indossati al posto dei guanti per non lasciare impronte digitali. Inoltre, nel sopralluogo la porta era stata danneggiata e aveva segni di forzatura.

La 16enne è stata denunciata per tentato furto in concorso in abitazione e per il possesso ingiustificato di quei numerosi cacciaviti. Dopo il fermo per l'identificazione è stata affidata ad un centro per minori. La polizia cerca la complice ed ha al vaglio le immagini delle telecamere della zona.



