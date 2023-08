Auto si rovescia, trovati due in arresto cardiaco uno è morto

Grave incidente stradale sulla variante Aurelia in provincia di Grosseto, vicino allo svincolo di Gavorrano. Un'auto è andata fuori strada e si è rovesciata. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, ha trovato all'interno un uomo e una donna, entrambi in arresto cardiaco, causato dai traumi riportati nell'incidente.

Nonostante il pronto intervento dei sanitari, con le manovre rianimatorie tra cui il massaggio cardiaco, l'uomo è morto.

Invece la donna è stata rianimata ed è stata subito portata via in codice di urgenza rosso alle Scotte con l'elicottero Pegaso 2. Sul posto tre ambulanze con gli equipaggi del volontariato, due medici, polizia e vigili del fuoco.



