Tessile, Prato inventa prototipo per riciclo degli abiti usati

Un prototipo per la selezione e cernita automatica di capi tessili da riciclare, è stato realizzato dalla società di ricerca mista pubblico-privata Next Technology Tecnotessile (Ntt) di Prato, ed una copia è stata chiesta dal distretto tessile di Carpi (Modena) come tecnologia base di un hub del riciclo tessile in Emilia Romagna. Il prototipo fa cernita di tessuti usati (abiti, stracci, ecc.) meccanizzando per la prima volta un'attività che da sempre è fatta a mano.

Ntt, spiega una nota, dovrà occuparsi dell'organizzazione del centro di raccolta e smistamento dei capi d'abbigliamento, inserendovi proprio questo macchinario di sorting a velocizzare la cernita degli stracci. Tecnotessile fornirà al distretto di Carpi la progettazione dell'impianto e la tecnologia (software).

Il prototipo realizzato a Prato è funzionante. Tra gli obiettivi per implementare le prestazioni c'è di trattare un capo al secondo. Poi entro il 2026, grazie ai fondi Pnrr, realizzare macchinari in serie per l'allestimento di hub del riciclo nei distretti tessili. Nello stabilimento di Next Technology Tecnotessile i test al prototipo hanno evidenziato un'affidabilità del 99% nella cernita di capi monomateriale, e del 95% nei capi con doppia composizione. Sono in corso ulteriori sviluppi per capi con materiale particolarmente misto, i più complicati da smistare e su cui viene progettato un sistema che abbia ampia affidabilità di selezione. Il prototipo è iperspettrale, ossia esamina e riconosce ogni punto del capo di abbigliamento per poi darne il quadro completo e decidere se inviarlo al cesto del cotone anziché del misto lana. Fornisce anche un dato sulla presenza di questa materia, ad esempio dal 50 al 69%.

"Questo accordo - spiega il direttore di Ntt, Andrea Falchini - è solo il passo iniziale di una serie di interlocuzioni in atto con altri territori. Vogliamo esportare questo modello, valorizzando sempre di più i rifiuti tessili, e evitando che vadano sprecate preziose materie prime seconde. Anche perché ciò che non è utile per il tessile può essere destinato ad altri settori. Un esempio? L'ovatta di riempimento per poltrone o pannelli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA