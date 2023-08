Santanchè a Viareggio, protesta con opera arte a forma di ghigliottina

Un'opera d'arte, con una serie di scritte a formare una ghigliottina, realizzata dall'artista "reodadaista" Federico Andreuccetti, e un presidio di protesta questa sera a Viareggio (Lucca) davanti all'Hotel Principe di Piemonte, dove il ministro del turismo Daniela Santanchè è ospite della rassegna 'Gli incontri del Principe'.

Il gruppo, alcune decine di persone, ha protestato contro il governo e la presenza del ministro ed esposto, tra l'altro, uno striscione, firmato 'Rete antifascista', con scritto "Antifascisti ieri. Antifascisti oggi. Contro ogni ritorno".





Santanchè: tante polemiche su di me ma non mi tolgono il sorriso

"Non so perché tutto questo interesse per il Twiga, ci sono un sacco di stabilimenti balneari. A me fa anche un po' ridere perché quando c'è di mezzo la Santanchè tutto diventa gigantesco". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè a 'Gli incontri del Principe', al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

"Vado al Palio di Siena, un evento storico, di comunità e territorio, tutte cose che so. Dico che è anche un evento turistico. Sono riusciti a fare polemica anche su questo. A me il sorriso non lo tolgono, mi vedrete sempre sorridente. Il dono della vita è meraviglioso. Soffro per i rancorosi, per chi è incazzato dalla mattina alla sera. Vorrei non far piangere i ricchi ma far star bene i poveri, invece c'è questa criminalizzazione, questo rancore. Ma perché?".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA