I 100 anni di Albertazzi in festival a villa Tolomei

Si intitola Giorni Felici l'omaggio a Giorgio Albertazzi per il centenario della sua nascita: prenderà il via domani, 20 agosto, alla Pescaia Resort.

La Maremma ricorda così Giorgio Albertazzi con il festival che alza il sipario nel giorno del suo centenario e nel luogo in cui il grande protagonista dei teatri italiani ha scelto di vivere i suoi ultimi anni, Villa Tolomei (oggi La Pescaia Resort) di Sticciano Scalo.

Per il debutto della rassegna, ideata da Eugenio Allegri nel 2021, saranno tre grandi attrici che hanno collaborato a lungo con Albertazzi a prendere la scena: Mariangela D'Abbraccio, Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi. Insieme a Musica da Ripostiglio (Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli e Emanuele Pellegrini) e a Giancarlo Casadei daranno vita a "Un perdente di successo", l'autobiografia di Giorgio Albertazzi, per restituire al pubblico un uomo dalle mille sfaccettature, spirito ribelle, anticonformista, un attore indimenticabile nel panorama teatrale italiano. Il progetto è ideato e curato da Pia Tolomei e saranno molti gli artisti e le compagnie coinvolte in questa nuova veste della manifestazione: Roberto Abbiati, Laura Curino, Leonardo Capuano, Chiara Migliorini, Frosini-Timpano e ancora la Societas Raffaello Sanzio, Zaches Teatro, i giovanissimi talenti Fettarappa Sandri e Guerrieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA