Atletica: Mondiali; Larissa Iapichino in finale nel lungo

Larissa Iapichino si è qualificata per la finale del salto in lungo donne dei Mondiali Budapest, in programma domani con inizio alle 16.55m ottenendo la misura di 6,73 al primo dei tre salti a sua disposizione. Per la prima volta la ventunenne fiorentina potrà quindi essere al via di una finale iridata, dopo averla mancata l'anno scorso a Eugene.

In tre vanno oltre 6,80: Tara Davis-Woodhall (Usa, 6,87/-0.1), Marthe Koala (Burkina Faso, 6,84/+0.7) e la serba Ivana Vuleta (6,82/-0.5), mentre Iapichino è sesta. Eliminate eccellenti la statunitense Quanesha Burks (6,57) che era atterrata a 6,98 di recente, la britannica campionessa europea indoor Jazmin Sawyers (6,41), le svedesi Maja Askag (6,47) e Khaddi Sagnia (6,35) e l'ucraina Maryna Bekh-Romanchuk con tre nulli.



