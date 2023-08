Un migliaio in corteo per mantenere presidio sanitario a Carrara

Manifestazione con oltre un migliaio di persone stasera a Carrara (Massa Carrara) per chiedere il mantenimento integrale delle prestazioni del cosiddetto Monoblocco, presidio sanitario polispecialistico cittadino da cui la Asl, secondo alcuni piani, potrebbe delocalizzare in parte sul capoluogo Massa una serie di attività di cura. I cittadini chiedono che le prestazioni siano mantenute integralmente in città.

Con slogan tipo "Il Monoblocco non si tocca, non riuscirete a chiuderci la bocca", i manifestanti si appellano alla Regione Toscana affinché la struttura sanitaria non venga chiusa mentre il timore è che la destinazione di prestazioni a Massa preluda a una decisione del genere.

Il Monoblocco è in realtà l'ex ospedale di Carrara le cui funzioni di cura e degenza vennero trasferite tutte al Nuovo ospedale di Massa già da alcuni anni. I cittadini di Carrara dopo aver perso l'ospedale temono di perdere anche una parte importante della polispecialistica garantita finora al Monoblocco.

La manifestazione è stata organizzata dal 'Comitato primo soccorso' e hanno aderito anche alcuni partiti di centrodestra.

Sventolate bandiere di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega.

L'esibizione di simboli politici ha causato discussioni tanto che una parte del corteo si è fermata. Ci sono state tensioni tra i gruppi dei Carc e esponenti di centrodestra. La polizia è intervenuta per calmare gli animi.



