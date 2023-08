Tende e sacchi a pelo per Louis Tomlinson a Bussoladomani

C'è chi è in attesa anche da una settimana, accampandosi con tende e sacchi a pelo, davanti ai cancelli di Bussoladomani a Lido di Camaiore (Lucca), l'area dove domani sera è in programma il concerto-evento della star inglese Louis Tomlinson. L'ex One Direction ha scelto la Versilia per l'edizione 2023 del "The Away From Home Festival" (manifestazione in unica data che cambia sede ogni anno), dove sono attesi circa 10.000 spettatori da tutta Europa.

Tomlinson stavolta ha scelto uno dei luoghi più iconici della musica leggera. Bussoladomani adesso è in fase di rilancio come parco urbano e vi è stata realizzata un'arena per gli spettacoli, ma negli anni '70 ospitava un famoso teatro-tenda e appuntamenti cult che lanciarono i successi di cantanti famosi, fra cui Mina e Fabrizio De Andre'.

L'ora X si avvicina e inevitabilmente la fila continua ad allungarsi. Tra le prime ad arrivare quasi dieci giorni fa sono state due ragazze spagnole. "Volevamo essere sicure di assistere in prima fila a quello che è l'unico evento mondiale del nostro idolo", hanno detto all'ANSA emozionate. Soddisfatto il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, per questa promozione per il territorio: "Grazie ad eventi musicali come questo e gli altri che ci sono stati e che ci saranno".

Domani l'apertura dei cancelli è prevista alle 15, alle 16 la prima esibizione con Shade. Poi ritmo serrato, con esibizioni intervallate da Dj Abbie Mc Carthy e Dj Carl Barat: alle 17 Andrew Cushin, alle 18 toccherà agli HotWax, quindi The Cribs, l'indie rock dei Blossoms alle 20.30 e infine alle 22 il live più atteso, quello di Louis Tomlinson. Dopo Lido di Camaiore i fan italiani potranno rivedere dal vivo l'artista inglese tra meno di due mesi. In autunno è infatti in calendario una doppia data del suo "In The Future World Tour", l'8 ottobre al Pala Alpitour di Torino e il giorno successivo all'Unipol Arena di Bologna.



