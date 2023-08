Incidente auto-ciclomotore, muore scooterista a Cortona

Un'auto tampona un ciclomotore ed è morto uno scooterista 61enne originario di Passignano (Perugia) ma residente a Camucia nel comune di Cortona (Arezzo). L'incidente è accaduto nel pomeriggio lungo la regionale 71 in località Vallone di Cortona. Per cause da accertare da parte della polizia municipale il ciclomotore condotto dal 61enne avrebbe svoltato a sinistra per imboccare una strada e in questa fase sarebbe stato tamponato da un'auto che procedeva nella stessa direzione verso Camucia. Sul posto sono arrivati subito i mezzi del 118, l'elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco ma per lo scooterista non c'è stato niente da fare, è morto poco dopo l'intervento di soccorso. Il conducente dell'auto è stato trasportato d'urgenza alle Scotte di Siena in ambulanza. Rilievi della polizia municipale di Cortona.



