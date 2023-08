Caldo: a Firenze codice rosso prorogato fino al 20 agosto

Prorogato fino al 20 agosto il codice rosso per il caldo a Firenze. E' la novità contenuta nell'apposito bollettino pubblicato dal ministero della salute.

Secondo le previsioni l'ondata di calore, attualmente in corso, vedrà una temperatura massima percepita di 37 gradi oggi, 38 gradi domani e 37 gradi domenica.

Ieri il record di giornata, si legge in una nota del Comune, è stato raggiunto sempre alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 37,5 gradi registrati alle 14.15 (ora solare); alle 10.15 di stamani (sempre ora solare) si sono raggiunti i 32,9 gradi.



