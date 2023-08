Autopsia su cadavere non identificato in Arno nel Pisano

Accertamenti a Pisa dei carabinieri dopo il ritrovamento in Arno di un cadavere. L'avvistamento risale a giovedì in località Ponte alla Navetta, nel comune di Calcinaia. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo in avanzato stato di decomposizione. Non è ancora stato identificato. E' la salma di un uomo che ora si trova all'istituto di Medicina legale di Pisa per l'autopsia. Intanto, i militari hanno reso note alcune caratteristiche per cercare di risalire all'identità.

"Al momento - scrive l'Arma in una nota - non è possibile individuare la provenienza geografica della vittima la cui presumibile altezza è di 170/175 centimetri. Il corpo indossava una maglia nera con un logo riportante le lettere M L sovrapposte in caratteri neri su sfondo rosso: chiunque avesse informazioni o riconosce tali indumenti per poter risalire all'identità della persona può contattare il comando Compagnia Carabinieri di Pontedera telefonando al numero 0587-210900".





