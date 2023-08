Palio Siena, Comune 'perfettamente riusciti interventi cavalli'

"Perfettamente riusciti gli interventi di riduzione delle fratture sul cavallo della Giraffa Abbasantesa, femmina baio di sette anni, e su Antine Day dell'Istrice, castrone sauro di sette anni". Lo rende noto il Comune di Siena a seguito degli infortuni accorsi ai due animali durante il Palio di ieri sera, che sono "stati prontamente trasportati alla clinica veterinaria Il Ceppo".

"I cavalli hanno reagito in modo positivo alle cure e hanno già iniziato il periodo di degenza - sottolinea l'Amministrazione comunale in una nota - che, per il Comune di Siena, ha come consueto obiettivo il recupero dei soggetti, grazie anche alla disponibilità del Pensionario per i cavalli da Palio".



